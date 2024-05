Torna "Food&Street" per gli amanti del gusto

SANSEPOLCRO

Tornerà anche quest’anno a Sansepolcro, nell’ultimo fine settimana di maggio, l’appuntamento con la tre giorni di "Food&Street", la kermesse del cibo di strada ideata da Confcommercio e giunta alla sua quinta edizione, che si ripresenta in città con un programma rinnovato e ancora più ricco. Frenata dalla pandemia dopo che era andata in scena due volte nel 2018 e nel 2019, adesso ha trovato una calendarizzazione fissa che la pone a pieno titolo fra gli eventi principali del Borgo. Cuore geografico di "Food&Street" resta viale Armando Diaz, dove saranno dislocati oltre trenta stand, aperti ogni giorno da venerdì 24 a domenica 26 maggio con orario continuato dalle 11 alle 24. Tra le specialità proposte in questa edizione, ci sono la paella e la sangria spagnole, il kurtos ungherese, l’asado argentino e le mini-crepes olandesi, mentre fra le novità più attese arriva la Grecia con la pita gyros e tante altre specialità del Paese ellenico. E poi il bao, il panino al vapore giapponese, l’hamburger irlandese e il maiale brado sfilacciato di PanToskano. Saranno presenti anche i prodotti della tradizione regionale italiana come i formaggi toscani, il lampredotto, gli arrosticini, l’hamburger maremmano e le migliori birre artigianali da tutta Italia. Torneranno anche i food truck con una selezione dei migliori piatti gourmet da tutta Italia, preparati nei particolari furgoncini a due e quattro ruote attrezzati con tanto di cucina: cannoli ed arancini siciliani, cartocci di pesce e verdure fritti.