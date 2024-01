Torna Docu Film. Quattro le proiezioni

Torna a Castiglion Fiorentino la rassegna di Docu Film "Mondovisione". L’edizione 2024 mette in calendario le proiezioni di quattro tra i migliori documentari selezionati dalla rivista Internazionale. Il cartellone castiglionese sarà presentato, sabato 13 gennaio alle 10 al Teatro comunale "Mario Spina", durante una speciale anteprima dedicata alla figura di Don Milani.Un progetto di respiro nazionale che, anche quest’anno, vanta una programmazione di stretta attualità grazie alla proiezione dei più appassionanti documentari selezionati dai maggiori festival della scena mondiale e proposti in esclusiva per l’Italia. Realizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il professor Alberto Mariotti, l’edizione 2024 si articolerà in quattro proiezioni, precedute da una speciale anteprima rivolta anche al mondo delle scuole: un incontro-dibattito dal titolo "Don Milani – Lotta alla disuguaglianza", in calendario sabato 13 gennaio alle ore 10 al Teatro comunale "Mario Spina", che vedrà la partecipazione di Sandra Passerotti, autrice del libro "Le ragazze di Barbiana" e la testimonianza di Enzo Fossati sull’esperienza del doposcuola alla Pievuccia. "Le proiezioni proposte quest’anno hanno per tema la lotta alle disugugalianze – spiega il professor Alberto Mariotti, curatore della rassegna – Abbiamo, inoltre, arricchito il programma con un incontro di apertura sulla figura di Don Lorenzo Milani, di cui ricorre il centenario della nascita. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli spettatori rispetto a un problema sociale che talvolta sembra superato o lontano dalla nostra realtà locale, ma che in realtà affligge ancora la nostra società".