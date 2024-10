Toni Capuozzo. Lezione ai ragazzi sulla guerra

"Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", è il titolo del libro del giornalista e inviato Toni Capuzzo che sarà presentato oggi nella Biblioteca comunale di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale. L’evento culturale e formativo vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di guerra Toni Capuozzo questo pomeriggio alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, alle ore 18:00. Capuozzo presenterà il suo ultimo libro intitolato "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi". Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati ai conflitti bellici.

Attraverso racconti e testimonianze, Capuozzo approfondisce non solo gli aspetti storici e geopolitici della guerra, ma anche le sue drammatiche conseguenze umane. L’obiettivo è stimolare una riflessione critica nei più giovani, affinché possano comprendere meglio i meccanismi e gli impatti delle guerre, spesso percepite come lontane o incomprensibili.

Toni Capuozzo, con la sua vasta esperienza come corrispondente da zone di conflitto in tutto il mondo, porta in questo libro la sua voce autorevole e appassionata. Un racconto che non solo documenta i fatti, ma che cerca di trasmettere un messaggio di consapevolezza e pace alle nuove generazioni.

L’incontro sarà un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce dell’autore le storie dietro la stesura del libro e per discutere di temi di grande attualità come la pace, la guerra e il ruolo della società civile nel prevenire i conflitti. L’ingresso è libero e gratuito, e l’evento si rivolge non solo ai ragazzi, ma a tutti coloro che desiderano approfondire una tematica di grande rilevanza sociale. Lo stesso libro, sempre alla presenza dell’autore, sarà presentato anche domani alle 21 questa volta al centro sociale di Pergine per un nuovo appuntamento letteriario targato Associazione Cultura Nazionale.

A.B.