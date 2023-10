Tocca a Pro Sesto-Giana. Il Mantova con la Pro Patria

BUSTO ARSIZIO (Varese)

In campo tra oggi e domani per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C alcune lombarde del girone A. Il primo turno con modalità eliminatoria si disputa in gara unica secca. Nel caso perduri la parità anche al termine dei due tempi supplementari si procederà infine all’esecuzione dei calci di rigore. Il campionato lascia spazio per la giusta concentrazione a una competizione comunque di prestigio. Per quanto riguarda oggi piatto forte allo stadio Danilo Martelli di Mantova dove i virgiliani per il girone 1 accolgono alle 18.30 i tigrotti della Pro Patria. "Incontriamo - dice nella conferenza della vigilia per i bustocchi mister Colombo - una squadra forte, costruita per provare a vincere il campionato. Il Mantova ha un possesso palla altissimo, cercheranno di dominare la partita con una fitta rete di passaggi ben orchestrati. Sarà una gara per noi complicata, diversa dalle altre e dobbiamo essere attenti e pazienti, senza forzare le giocate, provando a prenderli in contropiede quando si sbilanciano".

Nel girone 2 sempre con il medesimo calcio d’inizio la Pergolettese fa invece visita al Moccagatta per affrontare l’Alessandria. Entrambe le formazioni hanno bisogno di rilanciarsi per il morale e dunque questo appuntamento giunge a proposito in mezzo alla settimana, anche se occorre gestire al meglio le risorse fisiche e nervose.

Alle 20.45 la Pro Sesto riceve la Giana Erminio. Nelle file di quest’ultima da segnalare ieri pomeriggio l’ingaggio del difensore classe 1992 Lorenzo Corno, che aveva già contribuito alla promozione dei gorgonzolesi tra i professionisti nella stagione 202223.

Per quanto riguarda la Pro Sesto mister Parravicini sottolinea l’importanza del dodicesimo uomo in campo: "I tifosi della Pro Sesto sono eccezionali: la curva Vito Porro è uno spettacolo, anche nei momenti di difficoltà ci è vicina, è questo lo spirito che li contraddistingue, li ringraziamo e siamo contenti di ritrovarli stasera al nostro fianco".

Programma. Oggi: gruppo 1 Pro Sesto-Giana Erminio ore 20.45 stadio Breda Sesto San Giovanni; Mantova-Pro Patria ore 18.30 stadio Martelli Mantova; gruppo 2 Alessandria-Pergolettese ore 18.30 stadio Moccagatta Alessandria.

Domani: Lumezzane-Atalanta U23 ore 14 stadio Saleri Lumezzane; Albinoleffe-Renate ore 16.15 AlbinoLeffe Stadium, Zanica (Bergamo).