Terranuova, verso l’atteso derby. Petrioli rientra, Privitera salta

Alessandro Petrioli tornerà a disposizione di Marco Becattini in occasione dell’attesissimo incontro casalingo tra Terranuova Traiana e Aquila Montevarchi. L’esterno biancorosso ha terminato di scontare una squalifica di due giornate inflitta in seguito all’espulsione per un fallo di reazione rimediata a Seravezza nella partita contro la Fezzanese. Dopo aver saltato i match contro Ostiamare e Grosseto sarà di nuovo tra i papabili per la convocazione.

Dovrà invece saltare il derby Mattia Privitera, appiedato per due giornate dal giudice sportivo. Fatale per il centrocampista la reazione al termine di Grosseto-Terranuova, quando ha "rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un calciatore avversario" e "nell’uscire dal terreno di gioco assumeva condotta provocatoria nei confronti degli avversari". Privitera non parteciperà neanche alla trasferta di Tavarnelle Val di Pesa e tornerà disponibile soltanto il 2 marzo per Terranuova-Ghiviborgo.

Nel frattempo il sodalizio di piazza Coralli ha comunicato che per domenica è indetta la giornata biancorossa. Ci saranno novità sull’accesso allo stadio Matteini. Ai tifosi aquilotti sarà consentito il parcheggio nel piazzale della Fimer. Per i sostenitori dell’Aquila sono stati messi a disposizione 300 tagliandi. I biancorossi potranno raggiungere l’ingresso per la tribuna centrale da via Torino con accesso lato zona campi da padel.