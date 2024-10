Terranuova. Tutto pronto per il Moby Dick Festival

Arezzo, 15 ottobre 2024 – What you gonna do when the world’s on fire? Cosa fare quando il mondo è in fiamme? È da questa riflessione che nasce lo spunto per l’edizione 2024 del Moby Dick Festival. L’evento – giunto alla settima edizione – si terrà a Terranuova Bracciolini, dal 18 al 20 ottobre, all’interno dell’auditorium Le Fornaci. “La struttura morale del mondo si sta ammalando – dice Elisa Sommaruga, direzione artistica del Festival – l’inadeguatezza di pensiero dell’uomo o la sua irresponsabilità rende i suoi atti incoscientemente mostruosi. Crediamo per questo si renda necessario adottare un sano spirito di rivolta, di forme di critica, della coltivazione del dubbio, della disponibilità ad accettare l’idea che così come stanno le cose non è l’unica forma possibile. Due le strade per governare un’umanità disorientata e confusa, la forza centrifuga dell’individualismo o la fatica quotidiana della coesione. Moby Dick festival cercherà, come di consueto, di guardare a questi due estremi, indagando le possibili gradazioni intermedie. E lo farà con la sua precisa linea stilistica, selezionando una proposta di temi di assoluta rilevanza e ospiti di altissimo livello”.

“La conoscenza ed il confronto come potenti strumenti di promozione di valori morali, è con questa convinzione che l’amministrazione promuove da anni il Festival Moby Dick – dice l’assessora alla cultura, Sara Grifoni. Il titolo di quest’anno ci pone davanti ad un enorme interrogativo sociale, creare spazi di dialogo aperto e rispettoso può aiutarci a trovare soluzioni collettive. Lo faremo insieme ad ospiti di primissimo piano, donne e uomini che ci offriranno occasioni per riflettere e dubitare circa le nostre convinzioni, portando una visione altra della realtà, meno superficiale e scontata. Invito la cittadinanza a prendere parte a questa due giorni come occasione di crescita collettiva, come catalizzatore per un cambiamento positivo e per la promozione di un pensiero critico”. Il Festival è realizzato con il contributo di Estra, Sei Toscana, Publiacqua, Valdarno ambiente - Iren, Banca Valdarno BCC, Zucchetti Centro Sistemi e con il supporto della Regione Toscana e del Consiglio regionale.

Ecco il programma completo

Sabato 19 ottobre Ore 16 Introduzione

Ore 16.10 Vittorio Emanuele Parsi con Paolo Martini - At war / In guerra

Ore 17.20 Jonas Hassen Khemiri con Antonio Gnoli - Il fuoco tragico del presente, traduzione di Paolo Maria Noseda

Ore 18.30 Manja Praekels con Stefano Vastano - Il lato nero della DDR, traduzione di Lucia Herbst

Ore 21.15 Moby Dick perfomrming arts: Paolo Colombo - John F. Kennedy. Il mito, il coraggio, la fine

Domenica 20 ottobre

Ore 15 Fabrizio Bernini con Filippo Boni - Qualsiasi cosa accada

Ore 16.10 Angelo Ferracuti con Filippo Boni - Ribellarsi è possibile, ribellarsi è giusto

Ore 17.20 Uberto Merli Zuccardi - La nostra assuefazione alla morte

Ore 18.30 Massimo Recalcati - Il fuoco del desiderio. Una lettura di Gesù

Ore 21.15 Kino Moby Dick - Gli indesiderabili (2024)