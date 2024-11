Terranuova ricorda Amintore Fanfani

Arezzo, 28 novembre 2024 – Questo venerdì 29 novembre, la sala consiliare di Terranuova Bracciolini ospiterà il convegno intitolato “Amintore Fanfani. Protagonista della Storia Italiana del Secondo Novecento”, un evento dedicato alla memoria del celebre statista toscano nel 25° anniversario della sua scomparsa. L'incontro, che avrà inizio alle ore 17, vedrà la partecipazione di personalità autorevoli del mondo istituzionale, accademico e culturale. Tra gli interventi iniziali figurano quelli di Sergio Chienni, Sindaco di Terranuova Bracciolini; Luigi Scatizzi, presidente delle ACLI di Arezzo; e Lorenzo Zirri, presidente del Centro Studi “La Voce” di Arezzo. A seguire, si susseguiranno gli interventi di Franco Ciavattini, presidente di "Kairos Economia/Cultura/Storia"; Omar Ottonelli, dottore di ricerca in Storia del Pensiero Economico; e Camillo Brezzi, già professore ordinario di Storia Contemporanea presso l'Università di Siena.

Le conclusioni del convegno saranno affidate all'On. Avv. Giuseppe Fanfani, nipote di Amintore, già parlamentare e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che offrirà una riflessione sull'eredità politica e culturale del grande statista. L'evento rappresenta un'occasione per ricordare e approfondire il ruolo di Amintore Fanfani come figura chiave della politica italiana del secondo Novecento, nonché per celebrare il legame profondo che ha sempre mantenuto con il territorio aretino.