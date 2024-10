Terranuova piange la morte di Roberto Grevi

Arezzo, 31 ottobre 2024 – Nelle piccole comunità ci sono luoghi simbolo della socialità. Uno di questi è il negozio del barbiere. E a Terranuova Bracciolini Roberto Grevi, che ha fatto barba e capelli a intere generazioni di terranuovesi, era un'autentica istituzione. La sua morte, avvenuta nelle ultime ore, ha provocato un enorme cordoglio nella cittadina di Poggio Bracciolini. Il suo negozio di acconciature, nella centralissima via Roma, era diventato un punto di ritrovo. Non si andava da Roberto solo per farsi i capelli, ma anche per parlare - soprattutto - di calcio, di politica, e per fare due chiacchiere del più e del meno. Grevi è stato anche uno storico dirigente del Terranuova e la società biancorossa lo ha voluto ricordare con un post sui social, pubblicando anche una foto che lo ritrae insieme ai suoi "ragazzi". "Esprimiamo le più sentite e sincere condoglianze per la triste e prematura scomparsa di Roberto Grevi, terranuovese doc, impareggiabile barbiere e storico dirigente, consigliere e accompagnatore delle nostre squadre biancorosse - ha ricordato il club di piazza Coralli - Ci lascia una persona di grande spessore umano e professionale, che molto ha dato alla comunità di Terranuova Bracciolini. Un abbraccio fortissimo alla moglie Carla, ai figli Gherardo ed Andrea, ai nipoti e ai famigliari tutti. Ciao Purpetta, riposa in pace. Noi ti ricordiamo con i tuoi ragazzi."