Terranuova, nuovo anno scolastico, tutto pronto per accogliere i circa mille studenti

Arezzo, 5 settembre 2024 – In vista della riapertura della scuola il prossimo lunedì 16 settembre, l’amministrazione comunale ha finanziato oltre 100 mila euro di interventi all’interno degli edifici che ospitano circa mille studenti all’interno dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII.

“Prima della fine dell’anno scolastico, grazie alla collaborazione delle insegnanti e degli insegnanti, avevamo fatto un sopralluogo in tutte le aule del nostro Istituto comprensivo per prendere visione delle manutenzioni necessarie.

Durante la chiusura delle scuole siamo intervenuti con interventi di imbiancature dove necessario e con lavori di manutenzione per rendere gli ambienti sempre più gradevoli e confortevoli” ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni.

In particolare all’interno della scuola dell’infanzia Italo Calvino è stata effettuata la tinteggiatura di alcuni locali ed aule, è stata fatta manutenzione esterna alle grondaie, interventi anche agli infissi e all’impianto di ventilazione meccanica, per garantire la massima efficienza ed igiene.

La scuola primaria Bettino Ricasoli è stata al centro di interventi di imbiancatura di alcuni locali ed aule e dell’acquisto di cinquanta nuovi banchi. Inoltre, è stata fatta la manutenzione all’impianto elettrico e antincendio della scuola secondaria di primo grado, è stata riparata la sbarra di chiusura del resede scolastico ed è stato smaltito del materiale in deposito nei locali della scuola Giovanni XXIII.

“Grazie anche alle maestranze interne del Comune, che ringrazio per la proficua collaborazione – ha aggiunto l’assessora Grifoni – sono stati revisionati i servizi igienici e gli impianti dell’intero plesso scolastico. È stata anche risistemata e rinnovata la bacheca in legno all’ingresso dell’Istituto e adesso è pronta per essere utilizzata, un piccolo gesto di cura e attenzione”.

In vista del nuovo anno educativo sono stati effettuati lavori di manutenzione anche nei locali che ospitano l’asilo nido comunale. “Con un investimento di oltre 35 mila euro è stata eseguita la manutenzione straordinaria del resede dell’asilo Pinocchio, della pavimentazione esterna e si è proceduto all’acquisto di un gazebo utile alle attività all’aperto degli 86 bambini e bambine che frequenteranno la struttura quest’anno”.

“Tutti questi interventi servono a migliorare la qualità degli spazi e degli ambienti ma è il prezioso lavoro che ogni giorno viene portato avanti dal personale docente e non docente a rendere accogliente la nostra scuola. A loro, dunque, alla dirigenza scolastica e a tutti coloro che custodiscono la crescita e la formazione dei ragazzi e delle ragazze va il mio ringraziamento più sincero e l’augurio di buon inizio anno” ha concluso l’assessora.