Terranuova in emergenza: si blocca Zhupa

Alessandro Zhupa salterà con tutta probabilità lo scontro diretto di domenica con il Trestina in programma allo stadio Matteini. Un’altra tegola si abbatte sul Terranuova Traiana che dovrà fare a meno anche di Leonardo Tassi. Il centrocampista dovrà scontare una giornata di squalifica per recidività di ammonizione. L’attaccante arrivato in prestito dall’Arezzo, invece, che ha trascorso la prima parte della stagione a Montevarchi, nel match disputato a Gavorrano è stato sostituito al 21’ del primo tempo dopo essersi fatto male alla caviglia e le sue condizioni non gli consentiranno di scendere in campo questa domenica. Dovrà stare attento anche Sacconi, su cui pesa la diffida del giudice sportivo. E non è detto Lischi, out da due giornate in via precauzionale, riesca a tornare in tempo a disposizione del tecnico. Dopo il pareggio strappato nel confronto con la truppa di Masi, il gruppo allenato da Marco Becattini (nella foto) sta affrontando la settimana di preparazione con il morale sollevato, visto che non era scontato quel 2-2 contro una squadra che, a dispetto della classifica, mira a stazionare ai piani alti del girone. L’allenatore biancorosso non teme le assenze a cui dovrà far fronte. Il Terranuova Traiana fin dall’inizio della stagione si è trovato a dover gestire innumerevoli infortuni e la formazione è stata plasmata di volta in volta in base alle necessità specifiche del momento. Anche in questa occasione lo staff tecnico dovrà trovare la quadra per per dare slancio alla corsa salvezza.

Francesco Tozzi