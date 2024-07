Terranuova. Bigazzi e Poccetti a capo del gruppo di maggioranza

Arezzo, 03 luglio 2024 – Sabato scorso a Terranuova si è tenuto il primo consiglio comunale dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno e il conseguente insediamento della nuova giunta. Mauro Bigazzi è stato nominato capogruppo consiliare del gruppo Insieme per Terranuova mentre Francesca Poccetti sarà vice-capogruppo. Bigazzi, a nome della maggioranza, ha espresso soddisfazione per l'insediamento del governo cittadino, ricordando che rispecchia il bel successo che la coalizione ha ottenuto nelle ultime elezioni dell’8 e 9 giugno. "Risultato - ha aggiunto - che premia una campagna elettorale frutto di incontri basati sull’ascolto capillare dei cittadini, dalle frazioni ai quartieri del capoluogo, incontri che ci hanno sempre visto concentrati sulla presentazione e condivisione del programma elettorale, un'attenzione che ha toccato temi particolarmente sentiti nel nostro territorio. La riconfermata presenza di assessori esperti e competenti, come Massimo Quaoschi, Luca Trabucco e Sara Grifoni insieme alla nomina dei due neo assessori Federico Tognazzi e Giulia Bigiarini sono per noi garanzia di capacità e spirito di servizio. Siamo soddisfatti anche per il ruolo assegnato a Leonardo Ciarponi, come presidente del consiglio comunale, le due legislature alle spalle e l’esperienza maturata sono un ottimo presupposto per rappresentare con equità e conoscenza approfondita delle regole il parlamentino cittadino - ha aggiunto Bigazzi - Un augurio a Sarbjit Kaur che all’unanimità abbiamo eletto come vicepresidente del consiglio. Abbiamo ritenuto opportuno che questo incarico venisse ricoperto da un consigliere dell’opposizione, come è già accaduto nelle legislature passate”.

Francesca Poccetti ha invece sottolineto l’importanza dello spirito con cui è stata vissuta la campagna elettorale che, negli intenti del gruppo, sarà lo stesso con cui verrà vissuta l’esperienza amministrativa di servizio alla città: “Durante la campagna elettorale abbiamo scelto di restare fuori da sterili e fuorvianti polemiche che il cittadino, molto probabilmente, non avrebbe capito, e certamente non avrebbe gradito - ha detto - Oggi sappiamo che la nostra scelta di mettere al centro il cittadino e le sue necessità, di oggi e di domani, dedicando a lui e il suo territorio tutte le nostre attenzioni è stata la nostra scelta vincente. Siamo stati e siamo un gruppo di candidati molto uniti, coltiviamo il desiderio di essere un gruppo consiliare coeso per dare il massimo supporto alla giunta guidata dal nostro sindaco, Sergio Chienni, per raggiungere gli obiettivi prefissati nel nostro programma elettorale. Grazie a tutti i cittadini di Terranuova”.