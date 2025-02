Terence Hill turista a sorpresa in centro. Don Matteo stregato dagli affreschi di Piero

AREZZOA spasso per il centro e poi catturato dagli affreschi di Piero della Francesco. Ieri mattina Arezzo ha avuto un turista di eccezione. Terence Hill è stato avvistato in città, dove ha posato anche per qualche selfie. Ormai residente in Umbria dove ha girato per molti anni la serie televisiva Don Matteo, è di qualche mese fa la notizia che l’attore ha deciso di tornare sul set per girare un nuovo film western, nelle vesti dell’indimenticabile Trinità. Personaggi famosi in città rappresentano indubbiamente una bella pubblicità per Arezzo. E a proposito di turismo, la Fondazione Arezzo Intour e l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze Aps Ets hanno siglato un accordo finalizzato alla promozione di Casa Petrarca che affida alla stessa Fondazione la gestione dell’apertura al pubblico e la promozione di eventuali iniziative di valorizzazione di questo importante sito culturale cittadino. Con questo accordo la Fondazione Arezzo Intour prosegue uno dei suoi obiettivi primari, ovvero quello di presentare Arezzo come "itinerario diffuso", mettendo in rete gli attrattori turistici cittadini. Fra le attività previste per la gestione di Casa Petrarca, oltre alla gestione degli accessi, la Fondazione si occuperà della vendita di libri e pubblicazioni e della distribuzione di materiale informativo. L’accordo definisce tariffe, orari di apertura, responsabilità in materia di sicurezza e manutenzione, e prevede un contributo una tantum da parte della Fondazione Arezzo Intour. Intanto verrà offerto un "biglietto combinato" che sarà valido anche per scoprire il Museo della Giostra e viceversa. Inoltre, a partire dalla prossima Pasqua, la visita a Casa Petrarca sarà inclusa nel "biglietto unico dei Musei Civici".