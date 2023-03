Tentano furto in un bar Scoperti i colpevoli

Rintracciato a tempo di record lo scippatore che aveva colpito in centro a Montevarchi. I Carabinieri della stazione cittadina sono risaliti al responsabile in azione nell’ultimo lunedì di febbraio in via Maria Teresa Scrilli, la strada che congiunge le vie Roma e Cennano. Attorno alle 8 una donna di 55 anni mentre stava andando a prendere la propria auto parcheggiata in zona era stata affiancata da uno sconosciuto che le aveva strappato la borsa, facendola cadere a terra, prima di scappare a piedi. Era stata la stessa vittima dello scippo a chiamare il 112 e sul posto erano intervenuti i militari che si erano messi sulle tracce del fuggitivo. In pochi giorni, setacciando anche i filmati della videosorveglianza, l’aggressore, un valdarnese di 40 anni, è finito nella rete ed è stato denunciato. La borsetta, da cui erano sparite alcune decine di euro in contanti, è stata ritrovata e restituita alla proprietaria. A Bucine, invece, gli uomini dell’Arma hanno individuato a distanza di alcuni mesi gli autori del tentativo di furto a un bar tabaccheria poco fuori l’abitato del paese. Si tratta di tre pregiudicati, 2 stranieri ventenni residenti ad Arezzo e un quarantenne italiano. L’episodio era avvenuto nel cuore della notte e grazie all’allarme degli abitanti delle case vicine, svegliati dai rumori, e alla reazione immediata dei Carabinieri della caserma, non lontana dal locale preso di mira, i malviventi erano stati costretti a fuggire abbandonando per giunta il bottino appena razziato. L’attività investigativa a 360 gradi, con sopralluoghi, raccolta di indizi e testimonianze e vaglio delle immagini alla fine ha dato i frutti sperati con la denuncia del terzetto per tentato furto aggravato.