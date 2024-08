Una coppia di Arezzo a Temptation Island nuova edizione: “La nostra relazione si è spenta”

Arezzo, 28 agosto 2024 – Proveranno a dare una svolta alla loro relazione, che a detta di loro stessi si è arenata. Una nuova edizione di Temptation Island è alle porte. Il fortunato programma Mediaset, il cui boom di ascolti nell’edizione 2024 ha fatto scalpore, è pronto a ripartire a settembre. Gli autori e la produzione scommettono ancora su un format che è piaciuto particolarmente al pubblico italiano.

E tra le varie coppie da tutta Italia che metteranno alla prova il loro rapporto ci sono anche Mirco Rossi e Giulia Duranti. Attualmente della coppia sappiamo che Giulia ha trent’anni. E’ fidanzata con Mirco da nove anni. La coppia convive da tre nella casa di lui. I litigi però sono sempre più frequenti dall’inizio della convivenza.

Cosa che ha portato anche a delle momentanee separazioni in cui la ragazza è andata via di casa. “Ma alla fine sono sempre tornata”, dice. E’ stata lei a scrivere alla redazione. Dopo alcune selezioni la coppia è stata scelta. Adesso la curiosità dei telespettatori toscani aumenta, anche dopo un breve video sulla pagina Instagram del programma in cui la coppia si presenta al pubblico.

A settembre sapremo di più. Ancora incerta la data di partenza del programma, al momento Mediaset la indica come “prossimamente” in onda. Nell’edizione andata in onda quest’estate ha partecipato un’altra coppia toscana, massese in particolare, formata da Siria Pingo e Matteo Vitali.