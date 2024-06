La coppia di Massa a Temptation Island: “Ho perso 85 chili, ora voglio mettermi in gioco con il mio fidanzato”

Massa Carrara, 22 giugno 2024 – Da Massa a Temptation Island per mettere alla prova la loro storia d’amore. Il reality più bollente dell’estate sta per tornare: dal 27 giugno in prima serata, su Canale 5, Filippo Bisciglia conduce la nuova edizione del programma tv. Tra le sette coppie pronte a mettersi in gioco – e a mettere in piazza i panni sporchi – ci sono anche Siria e Matteo. I due arrivano da Massa Carrara.

Siria Pingo e Matteo Vitali sono fidanzati da 7 anni e hanno deciso di testare il loro amore per volere di lei, in cerca di divertimento dopo aver perso 85 kg. Siria ha 22 anni, è nata a Gela, in Sicilia, ma adesso vive nella città toscana insieme a Matteo.

“Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene” le parole della ragazza davanti alle telecamere di Witty prima di raccontare di aver perso 85 kg negli ultimi due anni. “Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi" ha continuato prima di passare la parola al fidanzato. “La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene” sostiene Matteo. Per capire se davvero va tutto bene non resta che aspettare il 27 giugno.