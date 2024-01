Arezzo, 12 gennaio 2024 – Tempo di rinnovo dell’Isee per il Caf Acli di Arezzo. Il centro fiscale torna al servizio dei cittadini per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e per il completamento di una pratica necessaria per misurare il livello economico di ogni nucleo familiare che determina, sempre più, l’accesso a bonus, sussidi o prestazioni sociali agevolate.

L’Isee 2024 permetterà, ad esempio, di confermare alcune prestazioni erogate dall’Inps quali l’Assegno Unico per cui è richiesto il rinnovo entro il 28 febbraio e l’Assegno di Inclusione per cui la scadenza è fissata al 31 gennaio per evitare l’interruzione dei pagamenti.

Gli operatori del Caf Acli offriranno un’assistenza personalizzata attraverso la rete di sportelli diffusa tra Arezzo e le vallate, accompagnando nelle procedure per fotografare con precisione la situazione complessiva del nucleo familiare derivata da tutte le voci di ricchezza quali proprietà immobiliari, rendite finanziarie e redditi vari, ottenendo un risultato ponderato da un intreccio di variabili matematiche e non matematiche quali il numero di persone o la presenza di persone con disabilità.

Il centro fiscale garantirà affiancamento prima nella raccolta completa della documentazione necessaria e poi nell’orientamento verso gli eventuali benefici collegati. L’urgenza e l’attualità dell’Isee, valido per tutto l’anno fino al 31 dicembre, è testimoniata dal collegamento con numerose voci di spesa della quotidianità perché determina il calcolo dell’importo delle rette negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia comunali o nelle Rsa, oltre a favorire eventuali sconti su bollette, trasporti pubblici, tasse universitarie o prestazioni sanitarie.

Per ottenere ulteriori informazioni o per prenotare l’appuntamento è possibile chiamare lo 0575/21.700, scrivere su WhatsApp allo 0575/18.22.800, inviare una mail a [email protected] o visitare il sito www.cafacliarezzo.it .

«Il rinnovo dell’Isee è la pratica fiscale per eccellenza di questa fase dell’anno - ricorda Massimo Casucci, direttore del Caf Acli di Arezzo, - con un numero sempre maggiore di cittadini che si affrettano a completare la pratica per non perdere bonus, agevolazioni o assegni.

L’importanza sempre più accresciuta è dimostrata dai numeri degli utenti registrati ai nostri sportelli: a inizio 2024, infatti, abbiamo già un +100% di prenotazioni rispetto all’anno precedente. Il nostro invito è ad adempiere a questa pratica già nelle prime settimane del nuovo anno dunque abbiamo previsto uno sforzo straordinario da parte degli operatori dei nostri sportelli provinciali per garantire, con professionalità e disponibilità, la doverosa assistenza e il necessario orientamento».