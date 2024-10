Teatro Moderno. Spettacoli e vernacolo

Al via la nuova Stagione del Teatro Moderno di Tegoleto. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Si parte il 19 ottobre con Music & Passion concorso a premi di canto e strumentale della Summer & Winter Company. Spazio poi al XXV Concorso di Teatro amatoriale. Sarà la Compagnia Teatrale Piccolo Palcoscenico di Pomezia a portare in scena il 27 ottobre "Pentole senza coperchi" per la regia di Marco Fiorani. Il 3 novembre la Compagnia Teatrale Micromega di Verona porterà sul palco "Mi piazzo in banca e non se ne parla più" con adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Spazio il 10 novembre alla Compagnia Teatrale Unicorno Vinci di Firenze con "3° piano interno 4" testo e regia di Matteo Dall’Olmo. L’Associazione Autobahn Teatro di Arezzo il 17 novembre porterà in scena "Una tonnellata di soldi" di Will Evans e Arthur Valentine regia di Marco Cucciniello. "Le bugie con le gambe lunghe" è il titolo dello spettacolo di Eduardo De Filippo sul palco il 24 novembre con la Compagnia Le Voci di dentro di Assisi, regia di Gianni Bevilacqua. Premiazione il 1 dicembre, la Compagnia Teatrale Tempo e Maskere di Corugate in "Il Dio della carneficina" di Yasmina Reza per la regia di Nadia Bruno. Torna il 14 dicembre "Talenti sotto l’Albero", poi "Lo Sgargabonzi Christmas Live", il 21 dicembre con Alessandro Gori. La Rassegna teatrale si aprirà il 12 gennaio con "Una casa da pazzi" di Roberto D’Alessandro portata in scena dall’Associazione Le Voci di Dentro di Assisi, regia di Gianni Bevilacqua. Il 19 gennaio c’è "Maledetta fortuna" con I Mattatori di Rosignano per la regia di Lucia Bonora. Ed ancora il 26 gennaio sarà la Compagnia degli Evasi di Castenuovo Magra a portare in scena "Limone e Caffè" regia e adattamento di Simone Tonelli. "Un cappello pieno di bugie" è lo spettacolo di Antonella Zucchini che il 9 febbraio vedrà sul palco il Gruppo Sangiovannese. "C’era una volta il flauto magico" lo spettacolo di Gaia Matteini ispirato a Mozart sul palco il 23 febbraio. L’8 marzo Apericena con il "Musical dei Musical 3" di Stefano Bennati. Chiude il 23 marzo il Gruppo Castellaccio di Perugia con "Ladro ma non troppo".

A.B.