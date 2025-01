Teatro di Anghiari. A tutto musical per Casa Thevenin

Questa sera 11 gennaio alle ore 21,15 al teatro dei Ricomposti di Anghiari va in scena il "Musical dei Musical" per Casa Thevenin, l’isituto di via Sassoverde ad Arezzo che aiuta madri in difficoltà e i loro figli (nella foto il presidente Sandro Sarri). Per la regia di Stefano Bennati, sul palco salirà un cast composto da sedici artisti che porteranno in scena i momenti più emozionanti e i gran finali dei musicals internazionali più famosi.

Il Musical dei musical è uno spettacolo di intrattenimento musicale dove sedici artisti interpreteranno tutti i più bei brani dei Musical più famosi. Musica bellissima cantata interamente dal vivo, con ben 120 cambi costume per iniziare l’anno con una super energia. Il prezzo del biglietto è di 15 euro. "Noi della Summerwintercompany, teniamo moltissimo al lavoro che Casa Thevenin svolge da sempre – dicono gli organizzatori-per questo partecipiamo a questo evento".

Per informazioni e biglietti contattare Sandro 335-8357183 e Laura 329-2316845, email: [email protected].