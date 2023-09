"Te me piaci poco": Campagna contro le truffe agli anziani a Arezzola Simpatica

AREZZO

La simpatica signora con sguardo severo scelta per la campagna contro le truffe agli anziani da domani torna ad alzare il dito ammonitore dicendo "Te me piaci poco". Riprende, dopo la pausa estiva, la campagna per la prevenzione delle truffe agli anziani ideata e organizzata dallo Staff comunicazione del Comune e dalla Polizia Municipale. Operatori del Comune e della PM, riconoscibili dall’abbigliamento contrassegnato dall’indicazione "Staff" e dal logo del Comune, saranno presenti con un gazebo all’interno del mercato settimanale davanti all’ingresso di piazza Giotto del parco Pertini, pronti come al solito a consegnare materiale informativo e simpatici gadget e a consigliare una serie di buone pratiche utili a riconoscere i raggiri e gli imbrogli più frequenti, dalle visite di falsi operatori, alle truffe telefoniche, agli adescamenti per strada o su internet e sui social, dov’è sufficiente un click sbagliato per essere raggirati a distanza.

La campagna, continuazione del progetto iniziato nel 2021, avrà ancora una volta una testimonial difficile da ignorare: l’anziana signora, con dito ammonitore, che inviterà a non farsi trovare impreparati di fronte alle suddette situazioni e a telefonare, in caso di emergenza, al 112.