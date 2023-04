Tavola rotonda al "Kontagio"

L’articolo 21 della Costituzione sarà protagonista dell’evento in programma domenica alle 16,30 nella sede dell’associazione ricreativa culturale Kontagio di Ponte a Poppi. Una tavola rotonda che metterà al centro la libertà di espressione in ogni sua forma, anche a mezzo stampa. Ospiti dell’evento Cesare Baccheschi giornalista e documentarista che si occuperà di "Diritto di parola e dovere di ascolto. Una questione di dignità", Matteo Giusti giornalista e analista esperto di Africa che racconterà la libertà di espressione nei paesi africani e infine Maryema Faye, regista, che proietterà il suo documentario "Il popolo ha sete". L’articolo 21 sarà analizzato in tutte le sue peculiarità, descrivendone limiti e sfumature in un dibattito che sarà moderato da Christian Bigiarini.