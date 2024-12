Tassa di soggiorno da giugno. Spesa differenziata per strutture

Tutto pronto per l’attivazione della tassa di soggiorno a Poppi che entrerà in vigore dal 1 giugno. L’introduzione dell’imposta sarà deliberata nel consiglio comunale di oggi. Una scelta fatta per destinare nuove risorse al turismo, un comparto strategico per l’economia del Casentino. E con questo atto la lista civica Lorenzoni vuol sostenere il lavoro degli operatori turistici, che ogni giorno mettono in campo passione, professionalità e risorse personali per valorizzare il territorio, rendendolo una destinazione sempre più attrattiva per i visitatori. "Come amministrazione il nostro obiettivo è quello di essere concretamente al loro fianco, non solo con iniziative mirate, ma anche con strumenti che possano dare continuità e sostenibilità al loro lavoro - ha dichiarato l’assessore al turismo Eva Amorosi - per questo abbiamo incontrato e collaborato con molti degli attori coinvolti per comprendere necessità della categoria che, seppur eterogenea, esprime un’unica, grande volontà, quella di rendere il nostro territorio una meta sempre più competitiva. Un ringraziamento va alla Confcommercio, nella persona di Luca Boccalini, che con costanza e visione è sempre al fianco degli operatori e delle amministrazioni che scelgono di investire nel turismo". La nuova imposta sarà pari a 2 euro al giorno per persona, esclusi i bambini fino a 12 anni, e si applicherà sui primi quattro giorni di pernottamento consecutivi. Inoltre, sempre su indicazione della categoria, l’imposta sarà ridotta del 50% per campeggi e ostelli. Il Comune s’impegna ad investire il gettito nel settore turistico. Incontrerà periodicamente gli operatori per raccogliere suggerimenti sulla destinazione delle entrate, e per coordinare la modalità di pagamento, che avverrà a cadenza trimestrale.

So.Fa.