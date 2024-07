Task force contro le spaccate. Il sospettato all’ex hotel River: "Sappiamo chi è: sgomberiamo"

di Massimo Bagiardi

Il sindaco , nel corso dell’ultimo consiglio comunale tenutosi giovedì, è intervenuto sulla questione relativa ai ripetuti furti compiuti ai danni di tanti commercianti all’interno del territorio comunale cittadino. Reati, questi, come conferma Valentina Vadi, ascrivibili a un solo soggetto che ha ottenuto dalla procura della Repubblica la dimora temporanea all’interno dell’ex hotek River situato in Oltrarno: "Ho telefonato personalmente a tutti coloro vittime delle varie effrazioni avute in questi mesi ascrivibili a un solo soggetto, a cui la procura della Repubblica ha concesso la dimora temporanea all’interno dell’ex hotel River. Non è una situazione assolutamente facile". Anche perché, proprio all’interno della struttura ricettiva chiusa da anni, vivono altre persone in maniera totalmente abusiva: "Insieme alla prefettura e al comando provinciale e locale dei carabinieri stiamo lavorando per lo sgombero dell’hotel River, per poter arginare questo fenomeno e ridare, conseguentemente, un po’ di tranquillità a tutti i commercianti colpiti negli ultimi giorni. Non è semplice arrivare ad una soluzione definitiva ma l’impegno di raggiungere questo obiettivo sarà assolutamente massimale". La polizia di Stato presente a Montevarchi, che chiude il proprio servizio alle 20, è un altro problema di non poco conto come ricorda il primo cittadino: "È proprio il sistema che non funziona, non si può concedere una dimora temporanea a un soggetto del genere all’interno di un contesto difficile come quello dell’hotel River e, allo stesso tempo, non avere una pattuglia sulle strade visto che alle 20 il commissariato di polizia chiude. Mi è stato garantito a più riprese che assumeranno del personale per ovviare a questa grave problematica".

In riferimento, poi, a un’interrogazione presentata dalle Liste Civiche sull’istituzione di alcuni turni notturni della Polizia Municipale il sindaco ha confermato che si riunirà con la giunta per vedere di prendere una decisione definitiva. È quello, in fondo, che si augurano i commercianti visto il ripetersi degli episodi che hanno colpito un pò tutta la città, tutte le categorie commerciali, anche più volte nel corso delle settimane come l’antico forno Canu preso di mira spesso dall’inizio dell’anno nei suoi punti vendita cittadini. E poi parrucchieri, pizzerie, bar, gelaterie oltre alla spaccata nel centro Tim della Gruccia con danni quantificabili, tra porte divelte e merce trafugata, in oltre 20 mila euro. Serve una risposta concreta a tutto questo, è quello che chiedono a gran voce imprenditori e cittadini sangiovannesi.