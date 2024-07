Tappa aretina per il Tour segreto. Venerus, concerto in Fortezza

Dopo il concerto di Appino, arriva il secondo eveto targato Mengo Music nel cartellone dell’Estate in Fortezza. Questa sera alle 21 arriva un altro live. Il mese di luglio si conclude infatti con il concerto di Venerus nell’ambito del Mengo Music Fest. Venerus, è un artista eclettico e raffinato, dal linguaggio creativo profondamente personale e capace di sprigionare un’energia unica dal vivo. Milanese Andrea Venerus, è definito in arte solo dal cognome. Allevato nell’incubatore del rap nostrano, come provano le partnership con i vari Franco 126, Gemitaiz, Ghali e Mace, crescendo ha finito per aderire al prototipo del cantautore. Partito con l’album d’esordio Magica musica e l’ambizioso show L’estasi degli angeli, cui è seguita una tournée europea in solitudine, ha catalizzato l’attenzione su di sé e si trova adesso a doversi confrontare con aspettative considerevoli, riferite in particolare al disco nuovo: Il segreto. E’del 2022 "Resta qui", che anticipa l’album "Il Segreto", pubblicato nel 2023, a cui è seguito il Tour segreto 2023, la tournée estiva nei principali festival italiani che poi a novembre e dicembre 2023 lo ha portato di nuovo alla dimensione live, per la prima volta nei club. E proprop il tour segreto fa tappa ad Arezzo. L’Estate in Fortezza prosegue poi domani con lo spettacolo comico di Jonathan Canini, produzione Teatro Verdi di Montecatini, che inaugura il mese di agosto giovedì 1, mentre venerdì 23 torna il 39° Festival Internazionale di Canto Popolare del Concorso Polifonico Internazionale "Guido d’Arezzo" arrivato alla settantaduesima edizione, durante il quale si confronteranno cori provenienti da tutto il mondo: dalla Germania alla Francia, fino alle Filippine, Indonesia, Polonia, Hong Kong.