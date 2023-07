Tammurriata e serenate Il "Solo tour" di Luca Rossi

Luca Rossi e la sua inseparabile tammorra accompagneranno il pubblico in uno spettacolo intimo e incentrato sulla musica tradizionale della Campania, la tammurriata, le antiche preghiere, i racconti e le serenate. Sarà un’estate "calda" di concerti, musica, danza. Insieme a Mengo Festival e Arezzo Music Fest, Spazio Seme propone date di concerti e danza che spaziano da jazz a musica tradizionale, dai musical di broadway alla danza contemporanea. Dopo lo spettacolo del 4 luglio Jazz on Broadway, questa sera alle 21,30 al Teatro Vasariano di Arezzo Luca Rossi porta in scena il suo Tammorra Solo tour. In questo spettacolo ospiti speciali saranno la voce di Gianni Bruschi, il violino di Marna Fumarola e il pianoforte di Marco Lazzeri. Luca Rossi è considerato tra i maggiori esponenti della tammorra e della musica tradizionale del sud Italia. Da anni porta il suo antico tamburo a cornice in giro per il mondo da Roma a Parigi, da Atene a Berlino passando per Yerevan, Tangeri e Dakar. Il suono della sua tammorra ha incontrato nel corso degli anni molte collaborazioni in tour, dischi e colonne sonore. Da Enzo Avitabile a Teresa de Sio, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare all’ ultimo spettacolo diretto da Nicolas Jaar "Weavings" presentato al Lincoln Center di New York e la tounrnée in Cile con gli Inti Illimani.

A seguire un frammento di Mosaico Mediterraneo, progetto musicale nato nel 2008 in collaborazione con Gianni Bruschi, Marna Fumarola, Marco Lazzeri. La rassegna prosegue il 4 agosto al Teatro Vasariano alle 19 con Moving Environnment spettacolo di danza contemporanea, il 31 agosto a Spazio Seme alle 21.15 ci sarà Storie Jazz.