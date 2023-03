Taglio del nastro per il centro polivalente Ospiterà gli eventi

La Val di Pierle ha la sua sala polivalente. In una giornata di sole dal sapore quasi primaverile, è stato tagliato il nastro della nuova struttura che campeggia nella centralissima piazza Mencarini di Mercatale. E’ stato il sindaco Luciano Meoni insieme alla giunta, al presidente del Consiglio comunale Nicola Carini e ai consiglieri comunali a presentarla alla cittadinanza. Un lavoro arrivato a termine dopo un lungo periodo e ben due progetti approvati. Ad avere la meglio la scelta operata dall’attuale primo cittadino di Cortona che ha previsto una struttura di circa 200 metri quadri che da ora in poi sarà disponibile per numerose attività, tra cui culturali, ricreative e di promozione turistica. L’attuale progetto ha goduto, per altro, di un finanziamento del Gal di 150mila euro che sono state sommate alle risorse comunali precedentemente accantonate. L’investimento complessivo ammonta a circa 235mila euro. Quest’ultimo è stato ottenuto grazie alle speciali caratteristiche che la contraddistinguono: quindi accessibilità, utilizzo di accorgimenti eco sostenibili, materiali a basso impatto e ad elevato standard anti sismico. La nuova sala civica è all’avanguardia anche sul lato energetico, grazie a pannelli fotovoltaici che alimentano l’impianto elettrico e il sistema di climatizzazione a pompa di calore. "Un sogno che si realizza- ha teso a ricordare Meoni. "Voglio ringraziare per questo la cittadinanza, la Proloco locale, l’ufficio tecnico, il costruttore e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione".

La.Lu.