Taglio alle spese, in paese 620 lampioni a led

Una illuminazione nuova, efficiente, sostenibile e salutare anche per le casse del Comune. Pieve Santo Stefano ha stipulato l’accordo con Hera Luce, attraverso la convenzione Consip-servizio luce 4, che prevede la riqualificazione di circa 620 corpi illuminanti con tecnologia a led, per un risparmio energetico pari al 57%: ciò significa 194mila kwh all’anno, pari a 78 tonnellate di Co2 in meno nell’atmosfera. La riduzione dei consumi corrisponde a quella media annua di circa 52 famiglie, con l’energia elettrica fornita che sarà certificata verde al 100%. Il restyling sarà completo e coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, per illuminare in modo più "green" e più efficace le strade, i monumenti e le piazze della città. Oltre che con quella dei punti luce, si procederà anche con la riqualificazione e la sostituzione di 42 sostegni, con l’adeguamento di 15 quadri elettrici, con l’installazione di 15 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione e con la sostituzione di 580 metri li linea elettrica. Grazie all’accordo stretto tra Hera Luce e il Comune di Pieve Santo Stefano (c’erano il sindaco Claudio Marcelli e, per Hera Luce, il referente commerciale Francesco Corsetti e la responsabile dei servizi Consip, Anna Montanari), i circa 620 corpi illuminanti esistenti saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente dimensionati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti. Saranno inoltre installati 15 sistemi di telecontrollo da quadro per permettere la gestione remotizzata degli impianti, e quindi un uso più efficace ed efficiente dell’energia in base alle reali necessità del territorio e le fasce orarie, e saranno sostituiti e riqualificati 42 sostegni dei corpi illuminanti.