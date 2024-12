Svi, l’azienda festeggia i suoi primi 25 anni. La grande festa con oltre settecento ospiti

LUCIGNANOLa Svi di Lucignano ha appena compiuto 25 anni di attività. L’azienda leader nella produzione di mezzi d’opera ferroviari con sede in Valdichiana ha celebrato questo importante traguardo con un evento alla presenza di circa 700 partecipanti, dipendenti, ex lavoratori in pensione, collaboratori, fornitori e rappresentanti delle istituzioni locali. Oggi, con uno stabilimento all’avanguardia a Lucignano, che si estende su 220.000 m² di superficie e con oltre 260 dipendenti, l’azienda guarda con determinazione alle sfide future. Giusto alcuni numeri: oltre 4.500 mezzi ferroviari per 160 modelli prodotti per l’Italia e per l’estero. "Possiamo vantare uno stabilimento all’avanguardia, maestranze qualificate con età media sotto i 40 anni, fatturato in crescita mediamente dell’8-10% all’anno, un importante indotto produttivo per una forte ricaduta sul territorio", sottolinea Mauro Vannoni, Amministratore Delegato di SVI. Parole corroborate anche da Ivano Sambuchi, presidente SVI, che ha ripercorso le origini del progetto e tracciato le prospettive dell’azienda, "partita da un’intuizione di mio padre, oggi solida realtà industriale, ben consolidata sul mercato nazionale e capace di competere a livello internazionale con i più grandi player. Una crescita costante in termini di fatturato e di capacità tecnologica, con conseguente incremento di nuova forza lavorativa altamente specializzata".