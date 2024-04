Svarups sblocca il derby

L’attaccante lettone Kaspars Svarups decide il derby. La sua rete esalta Montagnano che espugna Alberoro aggiudicandosi il derby più caldo della Valdichiana. Vittoria di misura per Laurenzi che sale adesso a ridosso dei primi tre posti.

Oggi in campo alle 15.30 toccherà a tutte le altre. Proseguirà il duello a distanza tra la capolista Affrico e la Sansovino, con i fiorentini volati a più otto sulla seconda dopo la vittoria nel recupero di campionato con il Subbiano. La Sansovino a cinque turni dalla fine della regular season deve vincere e solo vincere sperando nel passo falso della capolista. Per la squadra di Testini appuntamento questo pomeriggio sul campo proprio del Subbiano che dal canto suo cerca con gli ex Giusti e Giustini di fare lo sgambetto per chiudere la stagione ben lontano dalla zona calda. La capolista Affrico nel frattempo andrà a fare visita al fanalino di coda Montalcino per una partita che ha tutta l’aria di poter essere la classica buccia di banana. Per il Casentino Academy di Bonini invece appuntamento sul campo della Chiantigiana in quello che è un autentico scontro diretto tra due squadre impegnate a metà classifica e divise da un solo punto.

Per la lotta salvezza occhi puntati sul Lucignano. Gli amaranto dopo l’esonero di Gennaioli ripartono con una triade in panchina formata da Martorelli, Faralli e Oglialoro. L’appuntamento è alle 15.30 contro il Torrita quintultimo in quello che è un playout di primavera visto che il Lucignano vanta gli stessi punti del Montalcino (20) che è ultimo della classe. Ad oggi solo la classifica avulsa premia gli amaranto costretti a cercare punti utili alla propria causa. Per il Pienza di Giulio Peruzzi, terzultimo, c’è la montagna da scalare che risponde al nome del Grassina, terzo in classifica. Per il Fiesole appuntamento davanti al proprio pubblico contro il Torrenieri.