"Superluna". Federico Bondi col film all’Eden

Ultimi appuntamenti per il festival Officine Social Movie, guidato dall’impegno dei tanti studenti del Liceo Artistico di Arezzo, coordinati da Orchestra Multietnica e Officine della Cultura. Il festival di corti dedicati alle tematiche sociali, si concluderà al cinema Eden stasera alle 20:45, appuntamento con la proiezione del film "Superluna" di Federico Bondi, presente in sala, per l’incontro con il pubblico a proiezione conclusa (Ingresso 6,50 euro). In "Superluna" un terremoto colpisce una piccola comunità. Non ci sono vittime, ma tutti sono costretti a lasciare le proprie case. Mentre gli adulti faticano a trovare un equilibrio nella precarietà, Viola, una bambina di dieci anni, immagina il sisma come un "amico" che la obbliga a stare fuori, insieme agli altri, e scopre cosi` il mondo dei grandi, l’amicizia e una natura fino a quel momento inesplorata. Tante dunque saranno le occasioni di dialogo con Federico Bondi, pluripremiato regista, montatore e sceneggiatore fiorentino. Nel frattempo la giuria del festival, guidata da Ottavia Piccolo e che vede la partecipazione preziosa degli studenti del Liceo Artistico “Piero della Francesca” di Arezzo, insieme agli ideatori del festival Officine della Cultura e Oma, ha annunciato i tanti vincitori dei premi legati al concorso di cortometraggi ad iniziare dal Premio Linguaggio Giovanile assegnato a “Rasti” di Paolo Bonfadini e Davide Morando. A Rasmus Walter per “Ivalu” di Anders Walter e Pipaluk K. Jorgensen (Danimarca) il Premio Miglior Colonna Sonora, a “Buffer Zone” di Savvas Stavrou (Gran Bretagna) il Premio Libertà di Gusto e a “L’acquario” di Gianluca Zonta il Premio Giuria Popolare, il corto più votato dal pubblico. Il Premio Relazioni a “Sei mesi dopo” di Chiara Sfregola e il Premio Miglior Regia a Enrica Ermini per i corto “Il respiro del diavolo”. Il premio Autismo ex aequo a “La rapina” di Carmine Parrella e “Il coccodrillo di pane” di Mirko Artuso, Miglior Interprete Armine Anda per “Crossing the Blue” di Victoria Aleksanyan (Armenia). Miglior Cortometraggio “Things Unheard Of” di Ramazan Kiliç (Turchia).

A.B.