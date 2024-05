Suoni e danze in piazza. Lo show degli studenti

SAN GIOVANNI

Mercoledì a San Giovanni 400 giovani studenti hanno trasformato piazza Cavour, il cuore di San Giovanni, in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, in un tripudio di colori, suoni e danze. Merito dell’Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" che ha regalato al numeroso pubblico accorso uno spettacolo molto suggestivo, inserito all’interno del Festival regionale della Creatività dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana. I ragazzi, con l’ausilio degli insegnanti, hanno presentato un programma variegato che includeva canti, performance musicali, danze, flash mob e rappresentazioni grafiche e pittoriche. Il tema della multiculturalità e della creatività è stato il filo conduttore di tutte le esibizioni, portando un messaggio di inclusione e bellezza. E tutti sanno quanto ce ne sia bisogno in un questo particolare periodo storico. Tanti sangiovannesi hanno assistito allo spettacolo, accompagnandolo con applausi convinti.

La dirigente scolastica Emilia Minichini ha espresso la sua soddisfazione e gratitudine: "Un ringraziamento speciale a tutti gli insegnanti che si sono adoperati per l’evento, al sindaco Vadi, al Comune e alla Pro Loco per il prezioso supporto fornito al nostro istituto. Un applauso grandissimo ai nostri meravigliosi studenti che sanno regalarci ogni giorno bellissime emozioni". L’evento ha rappresentato un’occasione importante per celebrare l’inventiva e l’impegno dei ragazzi, promuovendo la cultura, la musica e l’arte in generale. Il primo Festival Regionale della Creatività Usr Toscana è stato un vero successo e si è rivelato un’occasione unica per celebrare il talento e l’entusiasmo dei giovani, offrendo loro un palcoscenico su cui esprimere liberamente il loro estro.

M.C.