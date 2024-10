Suoni da mondo: tra Italia e Germania, Firenze e Kassel con la Dima

“Suoni da mondo”: tra Italia e Germania, Firenze e Kassel, è un progetto esemplare di scambio culturale con il Conservatorio “L. Cherubini” e la collaborazione di Associazione Dima di Arezzo. L’istituto musicale fiorentino assieme ad altri qualificati partners, tra cui l’Associazione Dima di Arezzo, nel processo di internazionalizzazione con studenti riuniti nell’Ensemble Ricercare, impegnati con altri allievi del Conservatorio di Marsiglia in una residenza artistica e in un concerto della rassegna musicale tedesca “Begegnungen“ (“Incontri”). Il progetto di internazionalizzazione “Suoni dal Mondo” voluto dal Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, in collaborazione con Dima di Arezzo e la partecipazione di Zentrum für Interkulturelle Musik di Kassel, FordervereinMinimal Music e V., ha ripreso il suo viaggio, arricchendosi di nuovi compagni di avventura uniti nella seconda tappa. L’ingresso del Conservatoire du Musique et de Danse Michel Petrucciani Metropole Aix-Marseille-Provence ha accresciuto il valore di un’iniziativa che ha come scopo lo scambio culturale e la contaminazione di repertori musicali del mondo. Il Conservatorio di Firenze continua a sostenere il processo di internazionalizzazione che in questa occasione si è concretizzato in un’opportunità di viaggio e scambio culturale per 14 studenti. Nella scorsa edizione toscana, la settimana di prove condivise con la Youth World Music Orchestra - diretta dal Maestro Ulli Götte, ha esplorato sonorità di origini sudamericane, africane, orientali, europee, presentandosi al pubblico con un concerto nel Salone Vasariano del Liceo Musicale “Petrarca” di Arezzo e replicate nella Sala del Buonumore “Pietro Grossi” del Conservatorio Cherubini. In questo mese di ottobre 14 studenti del “Cherubini” riuniti nell’Ensemble Ricercare e la docente di violino della Dima, Valentina Albiani, si sono recati a Kassel per una residenza artistica insieme agli allievi del Conservatorio di Marsiglia.