"Sulle tracce di Jack London" In Pratomagno con Bigazzi e Donato

L’epica di Jack London sulle pendici del Pratomagno. Qui torna tra escursioni, musica e teatro il festival Orientoccidente. Appuntamento nel comune di Loro Ciuffenna: oggi dalle 15 fino all’apericena delle 20, con il Circolo Arci Pratomagno di Modine come base, che ha celebrato in questi giorni i suoi primi 40 anni di esistenza con l’apertura di una "piccola biblioteca montana". Verrà proposto uno spettacolo in tre tappe e a più voci, attraverso un’escursione di media difficoltà, lungo il corso del fiume Ciuffenna, a cura di Vagamondo Trekking. Il titolo è "Levare il muso alle stelle – Sulle tracce di Jack London", tratto dai racconti "Amore della vita" e "Prima di Adamo" e frammenti di pensiero e di vita del grande scrittore americano. Tra i borghi di Modine e di Rocca Ricciarda e i sentieri boschivi delle pendici del Pratomagno, l’attore piemontese Diego Coscia, con la messa in scena di Arlo Bigazzi, proporrà alcune pagine dai racconti di Jack London, uno scrittore che non si è mai stancato di ripetere che l’esistenza tutta è un’avventura e che ha vissuto il contatto con la vita reale, ne ha colto l’essenza e l’ha resa soggetto dei suoi romanzi, dei suoi saggi, dei suoi racconti.

Le esperienze vissute lo resero un uomo consapevole e partecipe del suo tempo e, mettendoci sulle tracce di Jack London, ci permetterà d’incontrare l’uomo che si inoltra in quella natura incantevole e bellissima che, al tempo stesso, è pure tremenda e ostile. Le avventure narrate porteranno in luoghi dove la sopravvivenza del più forte, nella lotta per la vita, incontra un infinito amore per l’umanità, l’armonia e la fraternità fra gli uomini. Così, per restare ancorati alla vita reale, all’amicizia e alla solidarietà, chiuderanno le letture londoniane e la giornata, le canzoni di Stefano Donato con Arlo Bigazzi al basso elettrico, e le sue storie di rabbia e di sconfitta, come provenissero da quei bassifondi che furono scuola di vita di London, e il rock dei Punkcake, giovane e intraprendente gruppo dall’animo punk, che ci caleranno nel mondo contemporaneo e nelle visioni giovanili, con Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Bruno Bernardoni, Lorenzo Migliore e Lorenzo Donato. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita (a parte l’apericena) con prenotazione obbligatoria: 055.9120262, 329 3463431.

Angela Baldi