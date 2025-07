La grande notte di Noemi in piazza. L’anteprima del Mengo a Poppi

Noemi salirà sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi stasera per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025 (in programma al Prato di Arezzo dall’8 al 13 luglio). La cantante sarà protagonista della Notte Rosa, con una tappa del suo tour estivo "Nostalgia", titolo del suo ultimo album. Un’opera intensa e sentimentale in cui Noemi celebra il passato senza rimpianti, immergendosi in emozioni profonde.

Il pubblico potrà godere di un viaggio musicale che spazia tra brani classici e successi più recenti, tra cui l’ultimo singolo presentato a Sanremo, "Se ti innamori muori". Il concerto sarà un mix perfetto di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche, alternando ballad romantiche e brani senza tempo, impreziositi dalle collaborazioni con grandi nomi della scena musicale italiana: Colapesce, Mahmood, Blanco, e con le voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Non mancheranno i due brani con cui Noemi sta colorando l’estate: “Non sono io”, una ballata introspettiva che riflette sull’amore e sull’autenticità in un mondo dominato dalla tecnologia, e “Oh ma”, il nuovo singolo in collaborazione con Rocco Hunt, una canzone solare e travolgente.

Un assaggio della 21esima edizione del Mengo che si svolgerà dall’8 al 13 luglio al Prato di Arezzo portando in città alcuni dei tour più attesi dell’estate e offrendo uno spaccato della scena musicale attuale. Aprirà la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvengnù, con tantissimi artisti sul palco: da Marina Rei, a Piero Pelù e Tosca. Il 9 luglio sarà la volta di Joan Thiele e Giorgio Poi, il 10 luglio l’attesissimo Lucio Corsi e il djset di Samuel, l’11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov’è Liana, oltre a Boss Doms, sabato 12 Afterhours, Ralf e Fast Animals, il 13 luglio la partenza del tour mondiale di Pupo.

Angela Baldi