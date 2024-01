Sulle note di Stella Cometa Jovanotti fa gli auguri ai suoi fan

Un cliccatissimo video augurale dal Jova nazionale sui social con le immagini della sua Cortona.

La colonna sonora è quella della sua canzone "Stella Cometa", che casca a pennello proprio sulle festività dell’epifania che stanno chiudendo il lungo periodo natalizio.

Sul video scorrono inquadrature dalle finestre della sua bella casa al Poggio da cui si ammira da un lato il Lago Trasimeno e dall’altro la maestosa chiesa di Santa Margherita, intercalate da immagini della sua collezione di oggetti d’arte tra il sacro e il profano che sono in bella mostra nel suo colorato salotto. Lorenzo appare un po’ malinconico mentre ammira il panorama fuori dalla sua finestra. La sua ‘reclusione forzata’ a Cortona a causa dell’incidente in bicicletta di questa estate (rimediata mentre si trovava a Santo Domingo e che ha portato alla rottura di femore e clavicola) lo sta mettendo a dura prova, ma Lorenzo non perde il contatto e con i suoi numerosi fan.