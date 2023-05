Sugherella, lavori alla passerella Interventi urgenti per la sicurezza

di Marco Corsi

Al via il cantiere sulla passerella pedonale di via della Sugherella a Montevarchi, il cui accesso era stato chiuso in via precauzionale nel febbraio scorso, quando Rfi segnalò al Comune problemi dovuti al distacco e caduta di parti non strutturali di materiale ferroso sulla linea Firenze-Roma. In questi giorni la giunta Chiassai, con una variazione di bilancio urgente, ha stanziato 85.000 euro per i primi lavori. Tre mesi fa, quando si presentò il problema, l’amministrazione adottò un provvedimento per vietare, almeno temporaneamente, il passaggio, facendo eseguire subito un primo intervento di verifica e rimozione delle parti potenzialmente a rischio. Contemporaneamente Palazzo Varchi si rivolse all’Università di Firenze per un supporto tecnico specializzato sulle verifiche da effettuare, incaricando lo studio S2R, spin-off dell’Università, con un impegno economico di 25.000 euro.

La passerella, in questi mesi, non è stata riaperta perchè le indagini eseguite, di concerto e sotto il controllo di RFI, si sono rivelate lunghe e complesse. I lavori saranno realizzati in più step. Il primo riguarderà le scale di accesso e le lastre della pavimentazione, la seconda fase interesserà le pile di appoggio in cemento armato e i meccanismi di appoggio con cerniera in acciaio. Questi lavori consentiranno una parziale riapertura al transito pedonale, in attesa che si possa procedere al completo ripristino dell’intera struttura, tramite un intervento assai più costoso e che dovrà essere concordato nei dettagli con Rfi, in quanto riguarderà anche il transito dei convogli ferroviari.