Successo per il 1° trofeo città di Castiglion Fiorentino, una gara cinofila per il ripopolamento senza sparo sui fagiani

Arezzo, 26 luglio 2024 – 114 partecipanti e 150 circa i fagiani nati in cattività e immessi nel territorio. Sono questi i primi numeri del 1° Trofeo Città di Castiglion Fiorentino - Gara cinofila per il ripopolamento senza sparo sui fagiani svoltasi domenica 14 luglio.

Successo di pubblico visto anche le tante persone che hanno scelto di assistere alla manifestazione che ha lo scopo sia di ripopolare il territorio di selvaggina, in questo caso di fagiani, oltre che a far conoscere la campagna castiglionese. “Grazie alla collaborazione con le associazioni castiglionesi A.N.U.U. Migratori Italiani e la Federcaccia ma soprattutto grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni e dell’amministrazione comunale siamo riusciti a realizzare questo evento” spiega Sergio Fabianelli, giudice cinofilo a livello nazionale , coordinatore della manifestazione, che aggiunge “e visto il successo stiamo già lavorando per il prossimo anno per una gara da svolgersi nei mesi di febbraio e marzo e con la seconda edizione del Trofeo Città di Castiglion Fiorentino sempre nel mese di luglio”.

L’evento di carattere sportivo-naturalistico si è svolto presso il circolo Acli de “La Noceta” ed ha visto, ancora una volta, l’esaltazione del connubio tra la proprietario, l’addestratore, e il suo cane, il suo fido amico compagno di giochi e momenti spensierati. Come quello di una gara dove entrambi, anche se, ovviamente, in ruoli diversi, si divertono.

E lo hanno fatto anche i 114 partecipanti che si sono “divertiti” a recuperare la selvaggina “lanciata” nella campagna circostante, tra la Valle di Chio, Montecchio Vesponi fino ad arrivare a Cozzano. Particolarità tra i premianti anche 3 donne. Oltre a Sergio Fabianelli erano presenti i migliori giudici cinofili del Centro Italia, “che ringrazio per la loro partecipazione rendendo questa iniziativa di assoluto valore, come ringrazio Silvano Bertocci, Fabrizio Benigni, Luca Salvietti, dirigenti Federcaccia, Davide Banelli e Furio Castellani, dirigenti A.N.U.U migratoristi, per la loro attività nell’organizzazione”.

“Complimenti alla Federcaccia ed all’Associazione Nazionale Migratoristi (ANUU) per la perfetta organizzazione che ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta la Toscana con oltre 100 esemplari di cani da caccia che si sono sfidati nelle varie categorie in gara. Bravi tutti” conclude Alessandro Concettoni, assessore alla Caccia e Pesca.