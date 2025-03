Sua Eccellenza Sansovino. Basta un punto per festeggiare

Il pari più dolce della stagione è quello che riporta la Sansovino in Eccellenza. A distanza di otto anni ecco il ritorno in Eccellenza, salutata nella primavera del 2017. Anni di attesa, rallentati per questione di punti, un gol di differenza a volta, e soprattutto dal Covid con la nomea di corazzata, della favorita numera uno. Ieri pomeriggio nel recupero di campionato contro il Luco è finalmente terminata l’attesa e il triplice fischio ha rappresentato una liberazione per certi versi. La Sansovino del presidente Alessandro Iacomoni e del tecnico Chini dopo aver vinto solo una settimana fa la Coppa Italia di Promozione ha vissuto un’altra serata di festa. Contro il Luco ha aperto le danze il solito Vasseur, poi il pari dei fiorentini, ma il punto basta e avanza per la certezza matematica del ritorno nel massimo campionato regionale riservato ai dilettanti. A Monte San Savino, davanti ad una tribuna gremita in ogni ordine di posto, ecco che si è materializzata non solo una promozione ma anche uno storico double. Coppa e campionato per entrare nella storia del calcio aretino. Adesso le ultime giornate potranno essere vissute come una sorta di passerella per poi andare a programmare la nuova stagione, cercando punti fermi e continuità per provare ad essere ancora protagonisti. Intanto però è tempo di festeggiamenti a Monte San Savino per una doppia celebrazione che andrà a suggellare una stagione da record.