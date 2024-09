Su il sipario sulla Sagra della porchetta

"Giungere al traguardo dei 60 anni di una manifestazione non è scontato, ma la sagra della porchetta di Monte San Savino dimostra che l’impegno di una comunità per valorizzare e promuovere un suo prodotto di eccellenza rende possibile anche traguardi che sembrano impensabili". Parole del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nell’inviare il suo messaggio di auguri e di buon lavoro agli organizzatori della Sagra della porchetta di Monte San Savino, che si svolgerà da oggi a domenica 8 settembre. Un messaggio di augurio doveroso, secondo il presidente, non solo per celebrare i 60 anni della manifestazione, ma anche per rinnovare la vicinanza e il sostegno del Consiglio regionale, di cui negli anni si è fatta promotrice e portavoce la consigliera Lucia De Robertis. Nei giorni della sagra, sarà possibile degustare il rinomato prodotto nella cornice del paese rinascimentale. Oltre alla porchetta potranno essere degustate altre prelibatezze locali, visitare il centro storico dove sarà presente un mercato con prodotti tipici, passeggiare nei giardini pensili del Comune, dove saranno presenti produttori di gin di tutta Italia, e dove si terrà lo spettacolo pirotecnico conclusivo della sagra domenica 8 settembre.