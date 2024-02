Studenti valdarnesi sotto canestro al Palagalli

Arezzo, 24 febbraio 2024 – Si sono tenute al Palagalli di San Giovanni le fasi conclusive del campionato di basket femminile e maschile, al quale si sono iscritti gli alunni del distretto scolastico del Valdarno. Sotto la guida dei rispettivi insegnanti, le partite di pallacanestro "Tre contro Tre" femminile delle quattro scuole medie, composte da oltre 20 ragazze, si sono disputate la mattina di mercoledì 7 Febbraio all’interno dell’impianto scolastico di via Bolzano, concesso per l’occasione dalla dirigente dei Licei Giovanni da San Giovanni professoressa Lucia Bacci. In un clima di serena competizione le partite sono state arbitrate dagli stessi insegnanti, con al tavolo dei segnapunti alcuni volontari delle Società Palagalli. La classifica finale ha visto prevalere la scuola media di Cavriglia, seconda classificata quella di Terranuova e terza la scuola media Marconi di San Giovanni. A seguire la media Petrarca di Montevarchi.

Il Torneo maschile si è svolto invece lunedì 19 febbraio, nell’orario scolastico concesso dal dirigente dell’ISIS Valdarno professor Roberto Santi; oltre 40 ragazzi si sono affrontati sul campo suddivisi in due gironi di 5 squadre ciascuno, mentre a far tifo per gli amici in gara si sono presentati sugli spalti altri alunni delle vicine scuole Masaccio, accompagnati dal loro insegnante. Due rappresentative hanno partecipato sia per la Masaccio e la Marconi di San Giovanni che per la Petrarca di Montevarchi e la Giovanni XXIII di Terranuova. Una sola squadra, invece, per la media di Cavriglia e la Magiotti di Montevarchi. Durante le gare, gli insegnanti si sono divisi i compiti, predisponendo i tabelloni e cronometrando i tempi effettivi di gioco di ogni partita, che si è svolta in contemporanea su ambedue i canestri disponibili del Palagalli. Gli istruttori sono stati supportati nella gestione delle gare da parte di quattro mini arbitri designati dalla Federazione Pallacanestro. Il primo e secondo posto del torneo maschile è stato appannaggio delle due squadre della stessa Scuola media di Terranuova, il terzo posto della squadra B della Scuola Masaccio di S. Giovanni.

Al termine delle gare, la cerimonia di premiazione delle prime tre squadre classificate da parte dell’amministratore della società proprietaria dell’impianto, che voluto ringraziare gli insegnanti e la dirigenza scolastica per aver disputato i campionati al Palagalli. Consegnando le medaglie, i vertici del Palagalli hanno ricordato ai presenti che hanno giocato in quella che è anche una palestra scolastica, che li accoglierà volentieri quando decideranno di iscriversi alle scuole superiori del vicino polo scolastico, ovvero ai Licei Giovanni da S. Giovanni o all’ISIS Valdarno.