Studenti e prof al centro dell’educazione innovativa

Abbiamo intervistato il prof Giovanni Rossi, referente promozione e relazioni coi territori e rapporti con docenti e dirigenti scolastici di Rondine.

Come è nata l’idea?

"Sezione Rondine è la proposta di Rondine per la scuola che nasce da oltre 25 anni di formazione rivolta a giovani leader provenienti da società in guerra o post-belliche, da 7 anni di un innovativo progetto – Quarto Anno Liceale a Rondine – per giovani italiani e da altri percorsi formativi che hanno contribuito all’elaborazione del Metodo per la trasformazione creativa dei conflitti. Un modo per rigenerare la scuola diffondendo una nuova cultura dei conflitti contro l’indifferenza, mettere gli studenti al centro dell’educazione scolastica e sostenere una scuola capace di abilitarli a divenire cittadini globali. Il progetto è realizzato nell’ambito di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’associazione Rondine Cittadella della Pace.

Qual è stata la risposta?

"Siamo presenti già in 32 scuole su tutto il territorio nazionale. Con alcune Università stiamo monitorando la sperimentazione e dai risultati arrivati si nota come stiano aumentando fra gli studenti le capacità relazionali, le competenze in materia di cittadinanza e la capacità di imparare ad imparare.

I progetti per il futuro?

"Riuscire a verticalizzare la nostra sperimentazione, partendo dalle primarie e continuare a promuovere Sezione Rondine su tutto il territorio nazionale".