Studenti campioni al Rally Matematico. La 1G della Margaritone trionfa a Siena

AREZZO

È aretina la classe che si è classificata al primo posto nel Rally Matematico Transalpino

gara internazionale fra classi, dal terzo anno di scuola primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado (allievi da 8 a 16 anni), basata sulla risoluzione di problemi di matematica.

Si tratta della 1G dell’istituto Margaritone di Arezzo che ha saputo dapprima qualificarsi alla fase finale e quindi salire sul gradino più alto del podio nell’ultimo appuntamento della manifestazione a cui hanno preso parte vari istituti scolastici.

Gli studenti e le studentesse preparati dalla propria insegnante hanno superato dapprima la prima e seconda prova, svolte all’interno del proprio plesso scolastico. Ottenuto quindi il pass per la finalissima di sabato scorso a Siena, nel Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze matematiche dell’Università degli Studi di Siena, hanno saputo conquistare la medaglia d’oro grazie alla loro capacità e abilità nel risolvere i problemi matematici.

Una grande soddisfazione per gli alunni e le alunne ma più in generale per tutta la scuola Margaritone e il corpo insegnanti per questo importante riconoscimento.