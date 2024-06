Storie e canti oggi alla chiesa di San Severo

Oggi alle ore 17, la chiesa di San Severo in località San Severo, ad Arezzo, ospita "Storie e canti", un nuovo appuntamento della rassegna "Estate all’Alpe di Poti" promossa da La Fattoria in Cammino Ets. Protagonisti del pomeriggio saranno il giornalista culturale Marco Botti e l’ensemble vocale VisCantus diretto da Silvia Vajente, per l’occasione accompagnato da Niccolò Nardoianni al piano, con i quali i partecipanti ripercorreranno la storia del luogo situato lungo la strada panoramica di Poti. L’iniziativa è a offerta libera. Nel 568 i longobardi calarono in Italia. La stessa Arezzo fu conquistata tra il 575 e la fine di quel secolo. Costretti a un brusco arretramento, i bizantini crearono una linea difensiva che passava proprio dalle montagne a est della città. È in quella fase che probabilmente sorse il primo edificio religioso dedicato a San Severo, dodicesimo vescovo di Ravenna, allora capitale dell’Esarcato. Nel XII secolo la chiesetta fu ricostruita nelle forme romaniche che possiamo ancora ammirare. La facciata, in particolare, è un piccolo capolavoro di semplicità giunto a noi quasi intatto, ma sono tante le curiosità che la struttura religiosa ha da rivelare.