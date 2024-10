Stimmate di S.Andrea. La grande cena di festa tra brindisi, sorprese e sfottò agli sconfitti

È stato del vescovo Andrea Migliavacca il saluto iniziale agli 850 commensali della cena della vittoria del quartiere di Porta Sant’Andrea al Centro Affari e Convegni. Dopo una battuta sul suo nome e quello del quartiere vincente, il vescovo ha sottolineato l’importanza di essere tutti insieme a festeggiare questa vittoria: "Come una comunità che si ritrova - ha detto, sottolineando anche l’importanza dei momenti che precedono in ogni quartiere la Giostra. "La preparazione a questa sfida e l’importanza di viverla tutti insieme. La capacità dei quartiere di fare veramente aggregazione". E lo stesso rettore Maurizio Carboni ha sottolineato l’importanza di avere a questa festa i rappresentanti di tutti gli altri quartieri, "nel nome di quello spirito cavalleresco che c’è nel mio quartiere e che sono convinto c’è anche in tutti gli altri".

Poi le parole di Carboni sono tornate all’impresa di Tommaso Marmorini e Saverio Montini in Piazza Grande. Su quella vittoria ottenuta con due binomi nuovi e un cavallo esordiente. "Sono stati bravissimi - ha detto - ad accettare i nostri consigli e quelli dell’allenatore Martino Gianni. Sono stati capaci di mettersi in gioco e di migliorare ancora per ottenere questo importante risultato per il quartiere". Un grazie particolare del rettore poi a tutti coloro che si danno da fare per il quartiere e al Gruppo giovanile biancoverde, vera benzina per ogni iniziativa di Porta Sant’Andrea, dalla Settimana del quartierista, al lavoro nelle scuderie, ad ogni evento organizzato nel corso dell’anno. Infine l’elogio al capitano Andrea Gavagni e a Martino Gianni tornato nel suo quartiere per portare nuovo entusiasmo e tutto il suo grande bagaglio tecnico acquisito in anni e anni di sfide al Buratto prima come giostratore di Porta Sant’Andrea e poi come allenatore di Santo Spirito e adesso di Sant’Andrea. E non a caso il video celebrativo, dal titolo emblematico "Il coraggio di vincere" è cominciato con un suo primo piano per poi passare a tutti gli altri protagonisti della vittoria, non certo attori di secondo piano. Saverio Montini e Tommaso Marmorini, che si stanno tagliando una loro importante spazio nell’albo d’oro dei giostratori e poi il giovane capitano Andrea Gavagni che sta prendendo saldamente in mano le redini della scuderia biancoverde. La cena è poi proseguita con cori e con un susseguirsi sul palco di saluti e premiazioni. L’Araldo Francesco Sebastiani Chiericoni ha regalato al popolo biancoverde il replay dell’annuncio del punteggio dell’ultima carriera di Saverio Montini e della vittoria del quartiere di Porta Sant’Andrea. Poi la lotteria a premi e l’asta delle lance da Giostra, dei ferri dei cavalli vittoriosi e della bottiglia numero 39 del "Vino della Vittoria". Gran finale fino a tarda notte con il dj set a cura di Euphoria.