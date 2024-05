Stimmate di San Francesco. Tappa in Valmarecchia

di Sara D’Alessandro

La reliquia di San Francesco in pellegrinaggio in Valmarecchia. In occasione dell’ottavo centenario delle stimmate del santo patrono d’Italia, l’associazione "I cammini di Francesco", insieme alla diocesi di San Marino Montefeltro e ai frati della Verna, organizza una peregrinazione della reliquia di San Francesco. Questa sarà portata in diversi luoghi del cammino e altri collegati, a partire da domani alle 16.30 con un incontro al Convento di Sant’Igne. Nello specifico, si tratta del reliquario che custodisce una benda in lino imbevuta di sangue che apparterrebbe al Santo di Assisi. Originariamente contenuta in un reliquario d’argento e tracciata in antichi archivi, è stata traslata dopo il miracolo del 1901, documentato in un processo canonico, che ravvivò il colore del sangue rendendolo di nuovo vivido e vermiglio. Da allora, il colore del sangue non ha più mutato.

Il momento di devozione si inserisce nell’ambito dell’ottavo centenario delle stimmate, che promuoverà fino al 17 settembre, giorno in cui l’anno centenario si concluderà solennemente, un susseguirsi di eventi spirituali, culturali, di riflessione ed incontro tra la Verna, Firenze ed altri luoghi. Si è infatti aperto il 5 gennaio scorso a La Verna, l’anno centenario, che vede coinvolte tutte le componenti della famiglia francescana della Toscana e non solo.

"Dalle ferite la vita nuova", è il messaggio scelto per celebrare quel "prodigioso evento", avvenuto sul Monte de la Verna, e le molte iniziative in programma si propongono di celebrare quel fatto e rileggerlo alla luce dell’attualità. Il messaggio che scaturisce dall’esperienza della Verna è parola di guarigione e speranza per tutti gli uomini che può essere nuovamente consegnata ad un mondo segnato da tensioni, divisioni e guerre, ma anche da desiderio di vita e futuro.

Tra le numerose iniziative in programma, è prevista anche la peregrinatio di alcune reliquie del santo. Il pellegrinaggio della reliquia, dal 4 al 12 maggio, farà tappa in vari comuni della Valmarecchia, in provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino, in un programma ricco di funzioni religiose, momenti di riflessione nei luoghi di sofferenza, incontri culturali e catechesi.