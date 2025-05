"Stessi lavori un mese fa, ora con più disagi"

"Ancora un intervento in via Fiorentina e ancora polemiche. Lunedì e martedì residenti e commercianti della zona si sono svegliati con una corsia transennata e disagi alla viabilità. I lavori, secondo quanto riferito dagli operai, riguardano lo spostamento di sottoservizi legati alle condutture del gas. Nulla di nuovo, sembrerebbe, se non fosse che lo stesso tratto, dalla svolta di via dell’Orciolaia all’incrocio semaforico, era già stato interessato da simili interventi pochi mesi fa" dice Roberto Barone esponente di Arezzo2020. "A complicare la situazione, la tempistica: i lavori sono iniziati in concomitanza con OroArezzo, evento di rilevanza internazionale che ogni anno porta migliaia di operatori e visitatori in città. Il risultato? Traffico in tilt, confusione e disagi per automobilisti, pedoni e ospiti degli alberghi. Ieri i lavori sono ripresi con ulteriori limitazioni: restringimento di carreggiata e limite di velocità a 30 km/h. Intanto torna d’attualità la questione politica. Se gli interventi in corso fossero davvero legati ai sottoservizi, come sembrerebbe, si smentirebbero le dichiarazioni rese appena un mese e mezzo fa dall’assessorecompetente". Il movimento Arezzo 2020, con il comitato dei cittadini della zona, punta il dito contro quella che definisce "una gestione superficiale degli interventi strategici", denunciando la mancanza di condivisione e trasparenza nelle decisioni, oltre alla scarsa considerazione per l’impatto sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali locali. "Se l’assessore non si dimetterà spontaneamente – conclude Roberto Barone – il sindaco farebbe bene a riconsiderare la sua nomina in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno."