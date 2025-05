Rotatoria Fiorentina: "Dal 26 via il semaforo e cantiere fino al 2027"

Ancora due anni e la rotatoria di via Fiorentina vedrà finalmente la luce. Ma prima, come è inevitabile per un progetto di questa portata, destinato a cambiare la viabilità e il volto di questa parte di città, sono da mettere in preventivo i tanto temuti disagi. Ne ha parlato ieri l’assessore Marco Sacchetti. "Abbiamo lavorato ad un cronoprogramma e ad una cantierizzazione che riducessero il più possibile i disagi che inevitabilmente un’opera come questa comporta per i residenti in primis ma comunque per tutti i cittadini. Chiediamo pazienza ma anche collaborazione nella segnalazione di eventuali criticità migliorabili in corso d’opera" ha spiegato. "Siamo pronti. La realizzazione si muoverà per fasi. La prima interesserà il lato ex campo scuola, la cui conclusione è prevista per la fine dell’anno". Fase in cui verrà realizzata una palificazione per la costruzione della rotatoria. Dopodichè si comincerà a costruire un primo semicerchio.

Da quando? Da lunedì 19 a martedì 27 maggio saranno eseguiti i lavori necessari all’avvio della prima fase del cantiere con il seguente cronoprogramma. Il 19 maggio: consegna dei lavori, posa in opera dei segnali di preavviso lontani dal cantiere, riordino di tutto il cantiere dell’ex campo scuola. Fino al 24 maggio verranno realizzate le opere edili per la realizzazione dell’attraversamento pedonale a chiamata tra via Golgi a via San Pergentino e inizio installazione impianto semaforico provvisorio. Dal 21 al 24 maggio: posa in opera della segnaletica verticale integrativa nelle immediate vicinanze del cantiere (viale Don Minzoni, viale Amendola, via Fiorentina).

La data che diventerà un po’ il simbolo dei lavori in via Fiorentina è il 26 maggio, quando verrà chiusa via Fiorentina e spento il semaforo. Restano aperte la svolta in direzione viale Amendola e, da viale don Minzoni, la svolta a destra per ingresso in via Fiorentina. Restano attivi gli attraversamenti pedonali del raccordo urbano; il pomeriggio chiusura dell’intersezione via Fiorentina - lato San Leo in direzione città e delle uscite in destra da viale Amendola su via Fiorentina e in destra da via Fiorentina su viale Don Minzoni. Restano attivi gli attraversamenti pedonali del raccordo urbano. Il giorno dopo il cronoprogramma prevede la delimitazione del cantiere in aderenza alla viabilità del raccordo urbano su viale Don Minzoni e viale Amendola con apposizione new jersey, segnalazioni restringimento di carreggiata da quattro a due corsie, disattivazione impianto semaforico.

Data di conclusione: marzo 2027. Quindi, da martedì 27 maggio da San Leo verso il centro saranno previsti tre i percorsi alternativi: al semaforo di San Leo svolta a destra verso via Morse - via Fratelli Lumiere - via Fratelli Lebole - via Ferraris - raccordo autostradale fino a via dei Carabinieri; su via Fiorentina svolta su via Fratelli Lebole - via Ferraris - raccordo autostradale fino a via dei Carabinieri (percorso consigliato per i mezzi pesanti); su via Fiorentina svolta a destra su via Spallanzani - sottopasso raccordo - via Ferraris - via Montalcino - via Carabinieri (sconsigliato ai mezzi pesanti). E ancora, dal centro verso San Leo, i percorsi consigliati: dal semaforo di via Bologna/via Monte Cervino procedere o verso via Montefalco e via dei Carabinieri o verso via Bologna/via della Chimera direzione il Magnifico; se si percorre via Fiorentina, svolta a destra obbligatoria su viale Amendola. Percorribilità tangenziale: su viale Amendola e Viale Don Minzoni la strada sarà ridotta a due sole corsie senza semaforo; per chi percorre viale Don Minzoni sarà possibile la svolta in destra verso via Fiorentina - lato centro città.