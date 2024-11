Sterbini verso un’altra impresa. Selezionato tra 28 mila artisti. Sarà all’european music contest

L’artista sangiovannese Walter Sterbini, dopo aver brillantemente superato le audizioni "live" della nuova edizione del "Tour music fest. The european music contest", è pronto per le finali europee nella categoria interpreti "over".

Un grande risultato per il cantante, che ormai da anni gira la penisola con la sua musica. Le finali si terranno dal 24 novembre al 1 dicembre nella repubblica di San Marino. Sterbini si esibirà la sera del 28 novembre al teatro del Titano. Dopo una selezione che ha visto coinvolti 28 mila artisti su tutto il territorio europeo, si tratta già di un grande risultato per l’artista, che con il suo grande talento e la capacità proverbiale di stare sul palcoscenico ha convinto i giurati e, fra questi, il noto maestro Peppe Vessicchio, che ha speso parole di grande ammirazione per Walter anche con una lettera di stima personale e di incoraggiamento per il proseguo della carriera.

La rassegna musicale negli ultimi 17 anni ha visto sfilare sul palco di San Marino decine e decine di cantanti e, tra questi, nomi come Ermal Meta e Mahmood per citare soltanto i più celebri al grande pubblico. Tutto è pronto insomma per il gran finale. Sterbini è stato finalista, nel 2022, della trasmissione Rai "The Voice Senior" e ha ormai iniziato un percorso che lo ha portato a cantare, in questi anni, un po’ in tutta Italia, grazie ad un tour che ha toccato varie località dello stivale. Una grande voce lo ha portato poi a giocarsi la finale di una delle trasmissioni Rai più celebri, interpretando brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

La scorsa estate a Lido di Camaiore ha poi partecipato a "Fashion week 2024", con la regia della padrona di casa e manager Sonia Paoli: marchi prestigiosi, sfilate di moda, ospiti prestigiosi e tanta buona musica. Sterbini ha tenuto brillantemente la scena per le tre serate previste, entusiasmando il numeroso pubblico presente, villeggianti e non.

Prima con il collega grevigiano Aleandro Baldi, poi come unico vero protagonista. Il cantante valdarnese ha anche omaggiato la "Versilia degli anni d’oro" ed i suoi cantanti, interpretando brani di Mina e di altri autori e artisti particolarmente legati a quel periodo indimenticabile. A primavera è poi uscito il suo ultimo brano "Libera il tuo amore", scritto da Pier Michelatti.