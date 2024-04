Statua per Iliano Bartoli. Una vita per lo sport

È stata scoperta la statua dedicata a Iliano Bartoli collocata nella rotatoria di via Maestri del lavoro a San Giovanni, inaugurata a marzo 2022. L’opera in acciaio Cor -Ten, che rappresenta la figura di un discobolo, è stata donata alla comunità dalla Palestra Harmony che si trova proprio di fronte. Un simbolo in ricordo di Iliano Bartoli, prematuramente deceduto, grande sportivo sangiovannese che ha realizzato, tra i primi in Valdarno, una palestra moderna e all’avanguardia e ha dedicato la sua intera vita allo sport. Erano presenti il sindaco Valentina Vadi, la moglie di Iliano Fioretta Lazzerini e le figlie Martina e Valentina Bartoli. Hanno partecipato anche le squadre giovanili della Sangiovannese calcio. La statua, alta due metri, con uno spessore di 2 cm e un basamento di 30 cm tinteggiato in bianco, sarà illuminata con tre fari e nell’accordo con l’amministrazione è prevista anche la manutenzione della rotatoria attraverso la pulizia periodica dell’area e il controllo della crescita di eventuali erbe ed arbusti. E’ collocata, come detto, all’interno di una rotatoria che ha risolto un problema di sicurezza dovuto alla grande mole di traffico presente in quella zona soprattutto negli orari di punta.