Stasera a teatro a Cavriglia, Laterina e San Giovanni

Venerdì a teatro. "Tributo a Notre Dame", è il titolo del nuovo spettacolo dell’associazione Paro Paro che debutterà al cinema teatro Masaccio di San Giovanni questa sera venerdì 24 maggio con inizio alle 21,15. Il musical, ispirato alla celebre opera "Notre Dame De Paris" con la musica composta da Riccardo Cocciante, vedrà l’esordio alla regia della vicepresidente dell’associazione Jessica Citroni, con un cast artistico di cantanti e ballerini composto interamente dai soci Paro Paro e con la partecipazione straordinaria del direttore artistico Massi Fruchi. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3920383283. Questa sera alle 21.15 al Teatro di Laterina, la Compagnia Monti presenta lo spettacolo La Premiata Pizzicheria Gasperoni. Il testo è di Annamaria Municchi per la regia di Pietro Curto e Gianluca Borgogni. Ambientata a Firenze negli anni ’30 e racconta la storia dell’ingenuo Ernesto, studente a tempo perso, e della sua instancabile zia Fedora, grande lavoratrice titolare della suddetta bottega. Si conclude stasera alle 21,30 la lunghissima stagione al Teatro Comunale di Cavriglia, il Gruppo Teatrale Sangiovannese, compagnia di teatro in vernacolo presenta “Un cappello pieno di bugie”, commedia “brillantissima in tre atti” di Antonella Zucchini.