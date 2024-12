Stalking, arrestato 39enne: decine di telefonate e messaggi con minacce e insulti

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Un 39enne è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex convivente. E' successo ad Arezzo. L'uomo, fanno sapere gli inquirenti, terminata la storia con la ex convivente, non aveva mai accettato la fine del rapporto e il fatto che la ex compagna avesse intrapreso nuove relazioni sentimentali.

La persecuzione nei confronti della donna aveva avuto un'escalation nelle ultime settimane: decine di telefonate e sms con minacce e insulti, tanto che la vittima era stata costretta a cambiare numero di telefono del quale, non si sa come, l'uomo era comunque venuto a conoscenza. La donna aveva sporto denuncia e il questore di Arezzo aveva emesso un provvedimento di ammonimento a carico del 39enne.

Nonostante ciò, l'uomo non ha mai desistito e ha continuato a perseguitare la donna. L'ultimo episodio venerdì sera, quando l'ex convivente ha sorpreso alle spalle la donna mentre stava portando a spasso il suo cane, inveendole contro e insultandola. La donna ha composto il 112 e rimanendo in contatto l'operatore della sala operativa, ha atteso l'arrivo della pattuglia. A quel punto il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trasferito in carcere ad Arezzo.